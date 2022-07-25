FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
25.07.2022 11:01
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FVI - Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047505
BIST
11:252.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,49
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.543
En Düşük
2.521
11:2517,8449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1177
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8449
En Düşük
17,7389
11:2518,2375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1143
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2388
En Düşük
18,0846
11:25990,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,14
|Açılış
|: 990,13
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
990,37
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler11:23
|NTGAZ
|8,95
|36.177.569
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|88.271.678
|% 9,95
|
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|KLRHO
|17,86
|38.232.900
|% 9,71
|
|ESCOM
|23,18
|14.563.903
|% 8,12
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|83,95
|3.015.933
|% -5,73
|
|ULUUN
|24,20
|171.824.823
|% -4,12
|
|LIDER
|24,22
|30.362.126
|% -3,20
|
|THYAO
|50,15
|1.434.915.686
|% 0,20
|
|SISE
|21,18
|539.831.405
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,14
|316.013.205
|% -0,63
|
|ODAS
|3,80
|294.969.679
|% 4,68
|
|EREGL
|28,40
|273.369.475
|% 0,92
|
|EKGYO
|3,14
|316.013.205
|% -0,63
|
|ODAS
|3,80
|294.969.679
|% 4,68
|
|TSKB
|2,42
|185.385.443
|% 3,42
|
|SKBNK
|1,43
|93.828.021
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,77
|249.560.846
|% 2,14
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8289
|17,8384
|% 0,63
|
|Euro
|18,2300
|18,2425
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,3426
|21,4496
|% 0,57
|
|Frank
|18,4179
|18,5289
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7300
|4,7538
|% 0,55
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,66
|
|Altın Gr.
|989
|989
|4,00
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.636
|6.697
|-65,00
|
|Yarım
|3.234
|3.274
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.636
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,05
|
|B. Petrol
|96,97
|96,97
|-1,41
|