FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
10.10.2022 14:03
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIV - Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069747
BIST
14:143.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 15,23
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:1418,5860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0300
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:1418,0471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0546
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:141.003,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,05
|Açılış
|: 1.003,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:12
|CRFSA
|44,32
|84.590.908
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|96.172.457
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|382.583.419
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.304.660
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.253.560
|% -9,90
|
|MARTI
|4,71
|128.154.295
|% -5,80
|
|ATSYH
|120,00
|1.160.071
|% -5,36
|
|ISBTR
|42.610,00
|170.081
|% -4,40
|
|THYAO
|85,75
|3.673.061.755
|% 1,84
|
|SASA
|85,95
|1.709.582.497
|% -1,26
|
|EKGYO
|4,36
|1.636.593.456
|% 1,40
|
|SISE
|30,14
|1.455.708.603
|% 1,28
|
|ASELS
|32,08
|1.364.127.756
|% 1,91
|
|EKGYO
|4,36
|1.636.593.456
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,74
|180.223.817
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,34
|532.783.568
|% 0,19
|
|YKBNK
|8,14
|703.231.352
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,30
|688.280.751
|% -0,60
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5744
|18,5897
|% -0,14
|
|Euro
|18,0307
|18,0464
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,4756
|20,5783
|% -0,50
|
|Frank
|18,5239
|18,6355
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% -0,20
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,05
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.746
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:27FADE
Yüzde 6.92 oranında artışla 9.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 687, 235 adet işlem
-
14:26KTSKR
Yüzde 6.56 oranında artışla 41.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 709, 886 adet işlem
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 8 artarak (% 0.45 ) 3, 933
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, SKBNK
-
14:24SEYKM
Yüzde 6.47 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 596, 220 adet işlem