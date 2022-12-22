FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
22.12.2022 10:02
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FJG - Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089122
BIST
14:355.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 78,63
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.513
En Düşük
5.445
14:3518,6781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
14:3519,8533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0379
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
14:351.089,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.089,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler14:35
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.927.906
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|17.819.445
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|AYCES
|118,50
|18.341.233
|% 9,93
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|OZGYO
|6,22
|221.447.323
|% -3,42
|
|PAMEL
|234,00
|33.765.092
|% -3,35
|
|SUNTK
|62,25
|31.548.153
|% -3,26
|
|THYAO
|144,20
|4.249.917.856
|% 0,91
|
|ENKAI
|28,06
|3.312.625.173
|% 4,94
|
|EKGYO
|8,32
|3.231.408.689
|% 3,48
|
|VAKBN
|12,51
|2.545.746.382
|% 1,87
|
|ISCTR
|13,10
|2.399.793.570
|% 2,66
|
|EKGYO
|8,32
|3.231.408.689
|% 3,48
|
|VAKBN
|12,51
|2.545.746.382
|% 1,87
|
|ISCTR
|13,10
|2.399.793.570
|% 2,66
|
|SKBNK
|3,20
|540.625.967
|% 1,27
|
|YKBNK
|12,21
|1.861.686.530
|% 1,75
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6707
|18,6781
|% 0,09
|
|Euro
|19,8415
|19,8533
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4732
|22,5859
|% -0,05
|
|Frank
|20,0852
|20,2062
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9512
|4,9760
|% 0,10
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-0,35
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|1,08
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.340
|7.387
|-10,00
|
|Yarım
|3.555
|3.612
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.805
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|1,60
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50KLSYN
Yüzde 4.94 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 566, 074 adet işlem
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14:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 76 artarak (% 1.58 ) 5, 954
-
14:49XU100
Endeks 5, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 58, 847.00 milyon TL de
-
14:49TATGD
Yüzde 6.02 oranında artışla 35.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 973 adet işlem
-
14:48KLKIM
Yüzde 9.06 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 013, 218 adet işlem