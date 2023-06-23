FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
23.06.2023 10:21
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FFC- Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161610
BIST
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11:185.566
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 137,91
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:1825,2231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,3483
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:1827,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1816
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:181.551,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 20,40
|Açılış
|: 1.551,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:16
|DERIM
|10,34
|13.407.394
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|86.469.199
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,94
|22.551.396
|% 8,57
|
|KONKA
|43,64
|127.973.674
|% 7,81
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,44
|186.083.571
|% -9,08
|
|BURVA
|60,40
|15.931.853
|% -8,69
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|POLTK
|2.823,00
|34.858.419
|% -7,42
|
|THYAO
|184,80
|2.948.304.559
|% 2,50
|
|AKBNK
|20,00
|2.281.812.337
|% 4,22
|
|YKBNK
|13,06
|2.245.038.963
|% 5,24
|
|ISCTR
|13,88
|1.327.514.209
|% 4,83
|
|GARAN
|31,88
|1.069.670.540
|% 5,01
|
|YKBNK
|13,06
|2.245.038.963
|% 5,24
|
|AKBNK
|20,00
|2.281.812.337
|% 4,22
|
|ISCTR
|13,88
|1.327.514.209
|% 4,83
|
|EKGYO
|7,20
|614.618.762
|% 4,96
|
|SKBNK
|2,62
|155.201.508
|% 4,38
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1829
|25,1896
|% 1,27
|
|Euro
|27,3655
|27,3835
|% 0,63
|
|Sterlin
|31,8299
|31,9895
|% 0,67
|
|Frank
|27,8130
|27,9805
|% 0,46
|
|Riyal
|6,6784
|6,7119
|% 0,99
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,60
|
|Altın Gr.
|1.545
|1.546
|14,70
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.899
|5.072
|45,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,21
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-1,19
|