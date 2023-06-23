FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
23.06.2023 10:22
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIH- Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161659
BIST
'
11:205.567
En Düşük
|Değişim
|: 2,55%
|| 138,46
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2025,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3553
|Açılış
|: 74,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 74,1400
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2027,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1910
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:2018,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,28
|Açılış
|: 18,09
|
|Önceki Kapanış
|: 17,81
|
18,18
En Düşük
17,74
BIST En Aktif Hisseler11:20
|DERIM
|10,34
|13.407.569
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|95.980.303
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,94
|22.909.130
|% 8,57
|
|KONKA
|43,68
|128.947.861
|% 7,91
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BURVA
|60,25
|17.048.152
|% -8,92
|
|BMSTL
|44,64
|194.278.850
|% -8,67
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|POLTK
|2.837,00
|36.257.964
|% -6,96
|
|THYAO
|184,60
|3.002.630.232
|% 2,38
|
|AKBNK
|19,96
|2.352.132.837
|% 4,01
|
|YKBNK
|12,98
|2.325.027.363
|% 4,59
|
|ISCTR
|13,83
|1.369.714.342
|% 4,46
|
|GARAN
|31,90
|1.097.370.626
|% 5,07
|
|YKBNK
|12,98
|2.325.027.363
|% 4,59
|
|AKBNK
|19,96
|2.352.132.837
|% 4,01
|
|ISCTR
|13,83
|1.369.714.342
|% 4,46
|
|EKGYO
|7,20
|637.471.085
|% 4,96
|
|SKBNK
|2,61
|167.244.211
|% 3,98
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1929
|25,2301
|% 1,43
|
|Euro
|27,3799
|27,4039
|% 0,70
|
|Sterlin
|31,8707
|32,0306
|% 0,80
|
|Frank
|27,8461
|28,0138
|% 0,58
|
|Riyal
|6,6850
|6,7186
|% 1,09
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,20
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-1,23
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35KONKA
Yüzde 8.10 oranında artışla 43.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 971, 547 adet işlem
-
11:34HUBVC
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 804, 775 adet işlem
-
11:32XU100
Endeks 5, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 42 üstünde . İşlem hacmi 28, 492.00 milyon TL de
-
11:32JANTS
Yüzde 5.90 oranında artışla 111.30 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 503 adet işlem
-
11:31KOZAL
Yüzde 6.40 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 019, 727 adet işlem