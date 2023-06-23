FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
23.06.2023 10:22
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIG- Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161658
BIST
'
11:205.567
En Düşük
|Değişim
|: 2,55%
|| 138,46
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2025,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,3519
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2027,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1791
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:201.552,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 21,65
|Açılış
|: 1.552,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:20
|DERIM
|10,34
|13.526.355
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|98.325.053
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,95
|23.701.845
|% 8,79
|
|KONKA
|43,76
|129.598.684
|% 8,10
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,34
|203.697.810
|% -9,29
|
|BURVA
|60,05
|17.569.640
|% -9,22
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|POLTK
|2.812,00
|36.999.907
|% -7,78
|
|THYAO
|184,90
|3.051.459.519
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,96
|2.385.598.394
|% 4,01
|
|YKBNK
|12,97
|2.360.884.236
|% 4,51
|
|ISCTR
|13,84
|1.385.307.395
|% 4,53
|
|GARAN
|31,86
|1.112.361.661
|% 4,94
|
|YKBNK
|12,97
|2.360.884.236
|% 4,51
|
|AKBNK
|19,96
|2.385.598.394
|% 4,01
|
|ISCTR
|13,84
|1.385.307.395
|% 4,53
|
|EKGYO
|7,21
|649.063.370
|% 5,10
|
|SKBNK
|2,59
|172.526.493
|% 3,19
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1942
|25,2267
|% 1,41
|
|Euro
|27,3724
|27,3920
|% 0,66
|
|Sterlin
|31,9019
|32,0618
|% 0,90
|
|Frank
|27,8701
|28,0380
|% 0,67
|
|Riyal
|6,6893
|6,7228
|% 1,15
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.549
|1.550
|18,62
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.917
|5.079
|52,00
|
|Çeyrek
|2.466
|2.539
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,04
|18,06
|0,25
|
|B. Petrol
|72,96
|72,96
|-1,18
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35KONKA
Yüzde 8.10 oranında artışla 43.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 971, 547 adet işlem
-
11:34HUBVC
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 804, 775 adet işlem
-
11:32XU100
Endeks 5, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 42 üstünde . İşlem hacmi 28, 492.00 milyon TL de
-
11:32JANTS
Yüzde 5.90 oranında artışla 111.30 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 503 adet işlem
-
11:31KOZAL
Yüzde 6.40 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 019, 727 adet işlem