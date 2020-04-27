FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 14:40
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FEI-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840310
BIST
16:01101.256
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 2.496,91
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.326
En Düşük
100.086
16:016,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0330
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:017,5835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0496
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5870
En Düşük
7,5263
16:01386,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 386,45
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.606.963
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.348.572
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.721.432
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.983.500
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|157.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|88.314
|% -7,07
|
|THYAO
|10,79
|1.072.703.898
|% 5,06
|
|GARAN
|8,37
|868.867.345
|% 3,08
|
|ASELS
|27,48
|647.241.376
|% 3,00
|
|ECILC
|4,95
|384.656.379
|% 2,70
|
|MGROS
|29,40
|379.946.177
|% 2,37
|
|GARAN
|8,37
|868.867.345
|% 3,08
|
|THYAO
|10,79
|1.072.703.898
|% 5,06
|
|IHLGM
|1,08
|106.167.747
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,10
|197.696.706
|% 4,48
|
|GUSGR
|3,29
|302.989.316
|% 6,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6575
|8,7009
|% 0,98
|
|Frank
|7,1495
|7,1926
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-6,96
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.534
|-2,90
|
|Tam
|2.542
|2.596
|-6,90
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,50
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,28
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|23,41
|23,41
|-1,40
|