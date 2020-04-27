FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 14:40
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EIG-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840316
BIST
15:59101.225
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 2.466,11
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.326
En Düşük
100.086
15:596,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
15:597,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5870
En Düşük
7,5263
15:59386,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 386,52
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.549.906
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.721.432
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.348.572
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.983.500
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|88.314
|% -7,07
|
|THYAO
|10,80
|1.068.771.944
|% 5,16
|
|GARAN
|8,36
|837.076.498
|% 2,96
|
|ASELS
|27,48
|642.550.745
|% 3,00
|
|ECILC
|4,94
|383.198.675
|% 2,49
|
|MGROS
|29,42
|379.118.161
|% 2,44
|
|GARAN
|8,36
|837.076.498
|% 2,96
|
|THYAO
|10,80
|1.068.771.944
|% 5,16
|
|IHLGM
|1,07
|105.967.039
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,10
|197.457.358
|% 4,48
|
|GUSGR
|3,29
|302.451.506
|% 6,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6566
|8,7000
|% 0,97
|
|Frank
|7,1484
|7,1914
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-7,08
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.534
|-3,10
|
|Tam
|2.542
|2.596
|-7,10
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,60
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|23,31
|23,31
|-1,50
|
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