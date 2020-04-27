FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 14:40
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FER-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840308
BIST
16:29100.966
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.207,17
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:296,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:297,5838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0499
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:29386,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,21
|Açılış
|: 386,47
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.734.497
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.102.105
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.355.758
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.723.705
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,67
|201.500
|% -5,66
|
|THYAO
|10,78
|1.108.074.951
|% 4,97
|
|GARAN
|8,34
|932.905.090
|% 2,71
|
|ASELS
|27,42
|670.344.404
|% 2,77
|
|ECILC
|5,09
|548.543.998
|% 5,60
|
|MGROS
|29,30
|407.277.906
|% 2,02
|
|GARAN
|8,34
|932.905.090
|% 2,71
|
|ECILC
|5,09
|548.543.998
|% 5,60
|
|GUSGR
|3,26
|339.787.262
|% 5,16
|
|THYAO
|10,78
|1.108.074.951
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,08
|107.811.253
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6637
|8,7072
|% 1,06
|
|Frank
|7,1464
|7,1895
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8535
|1,8627
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-10,43
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.531
|-6,50
|
|Tam
|2.538
|2.593
|-10,60
|
|Yarım
|1.237
|1.267
|-3,30
|
|Çeyrek
|620
|634
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|22,98
|22,98
|-1,83
|
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