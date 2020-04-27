FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 14:40
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FEA-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840311
BIST
16:29100.966
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.207,17
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:296,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:297,5838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0499
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:29386,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,21
|Açılış
|: 386,47
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|24,20
|20.089.424
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.355.725
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|155.728.777
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.723.705
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,66
|201.406
|% -5,86
|
|THYAO
|10,78
|1.104.686.107
|% 4,97
|
|GARAN
|8,36
|923.167.777
|% 2,96
|
|ASELS
|27,46
|666.454.220
|% 2,92
|
|ECILC
|5,03
|508.138.312
|% 4,36
|
|MGROS
|29,46
|402.389.815
|% 2,58
|
|GARAN
|8,36
|923.167.777
|% 2,96
|
|GUSGR
|3,24
|337.358.289
|% 4,52
|
|THYAO
|10,78
|1.104.686.107
|% 4,97
|
|ECILC
|5,03
|508.138.312
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,07
|107.211.773
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6633
|8,7067
|% 1,05
|
|Frank
|7,1472
|7,1902
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-11,04
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|-5,20
|
|Tam
|2.539
|2.594
|-9,20
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|-2,70
|
|Çeyrek
|621
|634
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,22
|23,22
|-1,59
|