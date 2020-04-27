FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 14:40
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
EIK-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840314
BIST
16:32100.899
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 2.139,97
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:326,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:327,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:32386,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,59
|Açılış
|: 386,09
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.736.092
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.734.202
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.102.105
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.355.758
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,68
|223.028
|% -5,45
|
|THYAO
|10,76
|1.113.424.677
|% 4,77
|
|GARAN
|8,34
|939.356.677
|% 2,71
|
|ASELS
|27,36
|678.194.377
|% 2,55
|
|ECILC
|5,09
|560.153.537
|% 5,60
|
|MGROS
|29,30
|409.502.245
|% 2,02
|
|GARAN
|8,34
|939.356.677
|% 2,71
|
|ECILC
|5,09
|560.153.537
|% 5,60
|
|GUSGR
|3,26
|341.184.044
|% 5,16
|
|THYAO
|10,76
|1.113.424.677
|% 4,77
|
|IHLGM
|1,08
|107.910.915
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6617
|8,7052
|% 1,03
|
|Frank
|7,1459
|7,1889
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8534
|1,8626
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,53
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.535
|-2,40
|
|Tam
|2.542
|2.597
|-6,40
|
|Yarım
|1.239
|1.269
|-1,30
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,21
|23,21
|-1,60
|
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