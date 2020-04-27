FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 15:46
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FEV-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840329
BIST
17:02100.824
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 2.065,52
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
17:026,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
17:027,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
17:02385,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,84
|Açılış
|: 385,72
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|24,20
|20.179.811
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|156.507.241
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.814.669
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.379.085
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,63
|234.359
|% -6,46
|
|THYAO
|10,71
|1.185.029.103
|% 4,28
|
|GARAN
|8,32
|996.673.524
|% 2,46
|
|ECILC
|5,13
|811.710.638
|% 6,43
|
|ASELS
|27,32
|739.795.872
|% 2,40
|
|MGROS
|29,34
|429.647.926
|% 2,16
|
|ECILC
|5,13
|811.710.638
|% 6,43
|
|GARAN
|8,32
|996.673.524
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,10
|235.664.629
|% 4,48
|
|THYAO
|10,71
|1.185.029.103
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,07
|119.336.543
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6594
|8,7028
|% 1,01
|
|Frank
|7,1415
|7,1845
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-17,93
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|-7,90
|
|Tam
|2.537
|2.591
|-12,00
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|-4,00
|
|Çeyrek
|620
|634
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|22,98
|22,98
|-1,83
|
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