FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 15:46
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FIK-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840335
BIST
16:59100.871
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 2.111,82
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:596,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0347
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
16:597,5733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:59385,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,00
|Açılış
|: 385,68
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.480.743
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.793.514
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.378.849
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.118.682
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|157.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,66
|234.340
|% -5,86
|
|THYAO
|10,69
|1.170.724.962
|% 4,09
|
|GARAN
|8,32
|985.147.095
|% 2,46
|
|ECILC
|5,12
|776.077.550
|% 6,22
|
|ASELS
|27,28
|732.190.199
|% 2,25
|
|MGROS
|29,30
|427.428.311
|% 2,02
|
|ECILC
|5,12
|776.077.550
|% 6,22
|
|GARAN
|8,32
|985.147.095
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,07
|119.161.746
|% 1,90
|
|THYAO
|10,69
|1.170.724.962
|% 4,09
|
|GUSGR
|3,23
|350.402.054
|% 4,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6647
|8,7082
|% 1,07
|
|Frank
|7,1415
|7,1846
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-13,26
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|-9,50
|
|Tam
|2.535
|2.590
|-13,60
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|-4,80
|
|Çeyrek
|619
|633
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|22,91
|22,91
|-1,90
|
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