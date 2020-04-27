FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 15:46
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FII-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840337
BIST
17:00100.862
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 2.103,37
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
17:006,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0347
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
17:007,5733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
17:00385,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,00
|Açılış
|: 385,68
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.492.154
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.814.669
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.167.687
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.379.085
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|TDGYO
|2,67
|2.839.529
|% -5,99
|
|THYAO
|10,72
|1.175.154.151
|% 4,38
|
|GARAN
|8,32
|988.908.794
|% 2,46
|
|ECILC
|5,12
|783.733.718
|% 6,22
|
|ASELS
|27,30
|734.232.397
|% 2,32
|
|MGROS
|29,26
|427.724.614
|% 1,88
|
|ECILC
|5,12
|783.733.718
|% 6,22
|
|GARAN
|8,32
|988.908.794
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,07
|119.263.299
|% 1,90
|
|THYAO
|10,72
|1.175.154.151
|% 4,38
|
|YKBNK
|2,09
|227.437.683
|% 3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6652
|8,7086
|% 1,07
|
|Frank
|7,1407
|7,1838
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8539
|1,8632
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-17,93
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|-7,90
|
|Tam
|2.537
|2.591
|-12,00
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|-4,00
|
|Çeyrek
|620
|634
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|22,98
|22,98
|-1,83
|
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