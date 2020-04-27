FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 15:46
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FIG-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840340
BIST
16:59100.867
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 2.108,35
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:596,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
16:597,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:59385,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,00
|Açılış
|: 385,68
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|24,20
|20.167.711
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|156.494.371
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.814.669
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.379.085
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,63
|234.359
|% -6,46
|
|THYAO
|10,72
|1.178.238.021
|% 4,38
|
|GARAN
|8,32
|990.808.730
|% 2,46
|
|ECILC
|5,13
|794.950.287
|% 6,43
|
|ASELS
|27,32
|734.978.702
|% 2,40
|
|MGROS
|29,30
|428.203.669
|% 2,02
|
|ECILC
|5,13
|794.950.287
|% 6,43
|
|GARAN
|8,32
|990.808.730
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,07
|119.277.664
|% 1,90
|
|THYAO
|10,72
|1.178.238.021
|% 4,38
|
|YKBNK
|2,08
|227.459.718
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6597
|8,7031
|% 1,01
|
|Frank
|7,1402
|7,1832
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-12,49
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.530
|-6,90
|
|Tam
|2.538
|2.592
|-11,00
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|-3,50
|
|Çeyrek
|620
|634
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|23,08
|23,08
|-1,73
|
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