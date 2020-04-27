FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 16:22
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEK-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840357
BIST
16:16101.155
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.395,89
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:166,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:167,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0544
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:16386,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 386,67
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.642.606
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.049.276
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.353.991
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.723.684
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|TDGYO
|2,66
|2.629.100
|% -6,34
|
|THYAO
|10,77
|1.088.107.653
|% 4,87
|
|GARAN
|8,34
|907.707.016
|% 2,71
|
|ASELS
|27,46
|658.655.525
|% 2,92
|
|ECILC
|5,06
|464.169.450
|% 4,98
|
|MGROS
|29,28
|386.149.008
|% 1,95
|
|GARAN
|8,34
|907.707.016
|% 2,71
|
|THYAO
|10,77
|1.088.107.653
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,08
|106.745.626
|% 2,86
|
|GUSGR
|3,24
|314.057.490
|% 4,52
|
|YKBNK
|2,10
|199.595.840
|% 4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6550
|8,6984
|% 0,96
|
|Frank
|7,1454
|7,1885
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,53
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.535
|-2,40
|
|Tam
|2.542
|2.597
|-6,40
|
|Yarım
|1.239
|1.269
|-1,30
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,21
|23,21
|-1,60
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:29KARTN
Yüzde 9.98 oranında artışla 486.00 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 548 adet işlem
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2105, 07 artarak (% 2.27 ) 94, 811
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, EKIZ, TKURU, HALKS, KPHOL, DENGE, EGCEY, KRSTL, ETILR, VANGD
-
16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KLMSN, AYGAZ, AKSGY
-
16:28
BURCE, EUYO, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında