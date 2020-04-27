FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 16:22
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BGK-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840359
BIST
16:15101.156
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.397,11
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:156,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:157,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0544
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:15386,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 386,67
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|16,83
|8.355.708
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.049.639
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|155.643.585
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.723.691
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|SODSN
|22,00
|131.536
|% -3,85
|
|DIRIT
|0,77
|314.549
|% -3,75
|
|THYAO
|10,77
|1.093.443.197
|% 4,87
|
|GARAN
|8,35
|915.357.446
|% 2,83
|
|ASELS
|27,44
|660.839.788
|% 2,85
|
|ECILC
|5,00
|485.141.502
|% 3,73
|
|MGROS
|29,28
|389.728.873
|% 1,95
|
|GARAN
|8,35
|915.357.446
|% 2,83
|
|THYAO
|10,77
|1.093.443.197
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,08
|106.825.276
|% 2,86
|
|GUSGR
|3,23
|318.423.817
|% 4,19
|
|ECILC
|5,00
|485.141.502
|% 3,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6591
|8,7025
|% 1,00
|
|Frank
|7,1470
|7,1900
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8527
|1,8620
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-7,08
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.534
|-3,10
|
|Tam
|2.542
|2.596
|-7,10
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,60
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|23,31
|23,31
|-1,50
|