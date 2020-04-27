FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 16:22
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRA-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840361
BIST
16:24101.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.379,80
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:246,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:247,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0536
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:24386,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,52
|Açılış
|: 386,16
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.722.171
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.087.052
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.723.698
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.355.708
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|TDGYO
|2,70
|2.681.671
|% -4,93
|
|THYAO
|10,79
|1.101.435.848
|% 5,06
|
|GARAN
|8,36
|919.649.552
|% 2,96
|
|ASELS
|27,48
|664.520.545
|% 3,00
|
|ECILC
|5,03
|501.817.902
|% 4,36
|
|MGROS
|29,40
|394.153.766
|% 2,37
|
|GARAN
|8,36
|919.649.552
|% 2,96
|
|THYAO
|10,79
|1.101.435.848
|% 5,06
|
|GUSGR
|3,24
|333.053.659
|% 4,52
|
|ECILC
|5,03
|501.817.902
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,08
|107.088.513
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6612
|8,7046
|% 1,03
|
|Frank
|7,1478
|7,1909
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8530
|1,8622
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-8,88
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.536
|-1,30
|
|Tam
|2.543
|2.598
|-5,20
|
|Yarım
|1.239
|1.270
|-0,70
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,23
|23,23
|-1,58
|