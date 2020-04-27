FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2020 16:22
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
BEH-Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840356
BIST
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.508,40
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0346
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
18:057,5678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0339
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
18:05384,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,06
|Açılış
|: 384,62
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.473,30
|282.516
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|831.874.820
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.398
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6470
|8,6904
|% 0,86
|
|Frank
|7,1319
|7,1748
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-17,08
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.520
|-17,00
|
|Tam
|2.528
|2.582
|-21,30
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-8,60
|
|Çeyrek
|618
|631
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,15
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|23,05
|23,05
|-1,76
|
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