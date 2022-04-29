FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 16:57
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEK- YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025622
BIST
16:562.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,81
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:5614,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0745
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
16:5615,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1003
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:56913,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,72
|Açılış
|: 912,58
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ARENA
|14,30
|23.555.327
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.599.799
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.427
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.458.670
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.693.161
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.804.627
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.449.075
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,38
|33.203.504
|% -7,06
|
|TKFEN
|19,78
|581.913.310
|% -5,72
|
|THYAO
|41,34
|3.941.919.748
|% 2,07
|
|GARAN
|14,98
|1.336.910.670
|% 0,00
|
|SISE
|18,05
|1.269.775.474
|% 1,92
|
|AKBNK
|8,85
|1.135.422.902
|% -1,34
|
|TUPRS
|236,10
|1.020.652.989
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,62
|846.743.475
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|467.603.317
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|213.165.630
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|718.206.020
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,85
|1.135.422.902
|% -1,34
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8563
|14,8641
|% 0,50
|
|Euro
|15,6501
|15,6585
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,5849
|18,6781
|% 1,21
|
|Frank
|15,2482
|15,3401
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9500
|3,9698
|% 0,53
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,47
|
|Altın Gr.
|910
|910
|9,69
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|89,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|90,76
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|43,91
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,95
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|