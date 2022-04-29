FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 16:57
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BGE- YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025623
BIST
16:572.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,17
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:5714,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0718
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
16:5715,6606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1024
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:57913,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 12,59
|Açılış
|: 913,08
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ARENA
|14,30
|23.541.027
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.599.799
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.304
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.532
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.692.642
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.795.392
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.424.399
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,30
|32.851.566
|% -7,32
|
|TKFEN
|19,69
|578.669.229
|% -6,15
|
|THYAO
|41,22
|3.805.836.964
|% 1,78
|
|GARAN
|14,99
|1.334.425.358
|% 0,07
|
|SISE
|18,03
|1.265.121.488
|% 1,81
|
|AKBNK
|8,86
|1.123.060.121
|% -1,23
|
|TUPRS
|235,60
|1.014.266.367
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,62
|840.536.494
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|467.241.898
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|212.928.737
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|716.685.517
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|1.123.060.121
|% -1,23
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8527
|14,8614
|% 0,49
|
|Euro
|15,6538
|15,6606
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,5716
|18,6647
|% 1,14
|
|Frank
|15,2360
|15,3278
|% 0,58
|
|Riyal
|3,9495
|3,9693
|% 0,52
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|17,41
|
|Altın Gr.
|909
|910
|9,08
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|89,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|90,76
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|43,91
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,95
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,46
|