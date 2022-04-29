FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 16:57
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EHG- YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025626
BIST
16:542.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,10
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:5414,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0724
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
16:5415,6565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0983
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:54912,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,09
|Açılış
|: 912,58
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:52
|CEMTS
|25,96
|36.592.011
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|23.145.718
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.279
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.692.637
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.794.340
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.370.181
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,18
|32.262.941
|% -7,72
|
|TKFEN
|19,72
|577.238.250
|% -6,01
|
|THYAO
|41,14
|3.621.083.917
|% 1,58
|
|GARAN
|14,99
|1.331.417.022
|% 0,07
|
|SISE
|18,02
|1.261.100.889
|% 1,75
|
|AKBNK
|8,86
|1.117.377.190
|% -1,23
|
|TUPRS
|235,60
|1.008.184.900
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,62
|836.304.295
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|466.682.757
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|212.862.006
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|715.021.314
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|1.117.377.190
|% -1,23
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8578
|14,8621
|% 0,49
|
|Euro
|15,6519
|15,6601
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,5820
|18,6752
|% 1,19
|
|Frank
|15,2359
|15,3277
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9488
|3,9686
|% 0,50
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|12,58
|
|Altın Gr.
|909
|910
|9,16
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.035
|6.185
|82,79
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|40,05
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|20,03
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|
Seans Raporu
16:52
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17:06DITAS
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 159, 110 adet işlem
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17:05SKBNK
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Yüzde -3.87 oranında düşüşle 45.16 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 136 adet işlem
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17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 26 kaybederek (% -0.33 ) 2, 174
-
17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KNFRT, CEMTS, CRDFA, ARENA, MERKO, YUNSA