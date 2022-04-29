FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 17:00
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FER- YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025650
BIST
16:562.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,81
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:5614,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0745
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
16:5615,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1003
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:56912,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,09
|Açılış
|: 912,58
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ARENA
|14,30
|23.555.327
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.599.799
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.304
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.532
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.692.647
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.799.735
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.433.778
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,36
|33.086.893
|% -7,13
|
|TKFEN
|19,73
|579.574.400
|% -5,96
|
|THYAO
|41,28
|3.857.996.293
|% 1,93
|
|GARAN
|14,99
|1.335.186.242
|% 0,07
|
|SISE
|18,04
|1.267.597.887
|% 1,86
|
|AKBNK
|8,86
|1.123.909.877
|% -1,23
|
|TUPRS
|235,70
|1.017.039.145
|% -0,97
|
|EKGYO
|2,62
|840.574.647
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|467.324.947
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|213.111.124
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|717.018.183
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,86
|1.123.909.877
|% -1,23
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8579
|14,8620
|% 0,49
|
|Euro
|15,6501
|15,6565
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,5786
|18,6717
|% 1,18
|
|Frank
|15,2402
|15,3320
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9495
|3,9693
|% 0,52
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|12,58
|
|Altın Gr.
|909
|910
|9,16
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.035
|6.185
|82,79
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|40,05
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|20,03
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|