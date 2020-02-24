***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
24.02.2020 21:32
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
81.110 0 0 2.295 0 0 0 0 0 335 0 335 94.332 29.182 22.114 0 229.368
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
81.110 0 0 2.295 0 0 0 0 0 335 0 335 94.332 29.182 22.114 0 229.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 129 0 129 0 -335 0 -335 0 0 37.435 0 37.229
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.090 -9.746 -22.114 0 -81.950
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.090 -31.860 0 0 -81.950
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.114 -22.114 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 0 0 0 0 44.242 19.436 37.435 0 184.647
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 44.242 19.436 37.435 0 184.647
Yeni Bakiye
81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 44.242 19.436 37.435 0 184.647
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 35.373 35.373
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Kar Dağıtımı
37.435 -37.435
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
37.435 -37.435
Dönem Sonu Bakiyeler
18 81.110 2.295 129 129 44.242 56.871 35.373 220.020
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
240.119 284.494
FAKTORİNG GELİRLERİ
19 240.119 284.494
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
227.713 271.939
İskontolu
159.734 177.065
Diğer
67.979 94.874
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.406 12.555
İskontolu
2.982 5.016
Diğer
9.424 7.539
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -147.388 -169.445
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-139.111 -141.210
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-223 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.605 -21.881
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.449 -6.354
BRÜT KAR (ZARAR)
92.731 115.049
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -36.979 -28.985
Personel Giderleri
-26.977 -20.466
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-274 -687
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-9.728 -7.832
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
55.752 86.064
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 37.707 88.286
Bankalardan Alınan Faizler
4.619 5.436
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.046 114
Temettü Gelirleri
0 11.586
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
24.700 23.584
Kambiyo İşlemleri Karı
0 45.535
Diğer
4.342 2.031
KARŞILIK GİDERLERİ
23 -19.685 -30.104
Özel Karşılıklar
-19.685 -30.104
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -28.088 -95.783
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-10.493 -39.560
Kambiyo İşlemleri Zararı
-10.509 -36.318
Diğer
-7.086 -19.905
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
45.686 48.463
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.686 48.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -10.313 -11.028
Cari Vergi Karşılığı
-8.762 -12.966
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.551 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 1.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
35.373 37.435
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
35.373 37.435
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.373 37.435
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
18.491 66.069
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
220.016 269.519
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-174.933 -163.012
Alınan Temettüler
0 11.586
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.488 13.974
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 4.231 1.384
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-35.105 -27.592
Ödenen Vergiler
11 -8.335 -24.272
Diğer
189.496
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-94.517 346.140
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9.958 -9.655
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.342 1.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
74.689 -157.120
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-784 8.491
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.495 255.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -187 -418
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
63 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 30.838
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-67.000 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
67.000 0
Diğer
9 -300 -372
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-424 30.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 54.738
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-54.738 -208.385
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -81.950
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-54.738 -235.597
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.098 2.793
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-47.569 52.809
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 67.203 14.394
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 19.634 67.203
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.373 37.435
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 129
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 161
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -32
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.373 37.564
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 8.315 11.320 19.635 30.570 36.647 67.217
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 5 0 5 5.301 0 5.301
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 53.835 0 53.835 53.835 0 53.835
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
901.803 64.627 966.430 867.409 16.492 883.901
Faktoring Alacakları
7.1 901.803 64.627 966.430 848.659 16.492 865.151
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
667.533 49.759 717.292 551.801 11.364 563.165
Diğer Faktoring Alacakları
234.270 14.868 249.138 296.858 5.128 301.986
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7.2 76.196 0 76.196 79.492 0 79.492
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7.2 -76.196 0 -76.196 -60.742 0 -60.742
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 6.894 0 6.894 4.307 0 4.307
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 282 0 282 256 0 256
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
10 16.444 0 16.444 16.444 0 16.444
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 0 0 0 7.826 0 7.826
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 4.736 0 4.736 6.287 0 6.287
DİĞER AKTİFLER
12 4.882 122 5.004 7.039 34 7.073
ARA TOPLAM
997.196 76.069 1.073.265 999.274 53.173 1.052.447
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
997.196 76.069 1.073.265 999.274 53.173 1.052.447
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
13 840.101 0 840.101 790.300 0 790.300
FAKTORİNG BORÇLARI
7.1 671 0 671 1.997 16 2.013
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 693 2.267 2.960 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 0 0 0 57.395 0 57.395
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 445 0 445 9.915 0 9.915
KARŞILIKLAR
3.756 0 3.756 3.374 0 3.374
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 3.756 0 3.756 3.374 0 3.374
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
427 0 427 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 4.416 469 4.885 4.736 67 4.803
ARA TOPLAM
850.509 2.736 853.245 867.717 83 867.800
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
220.020 0 220.020 184.647 0 184.647
Ödenmiş Sermaye
18.1 81.110 0 81.110 81.110 0 81.110
Sermaye Yedekleri
18.2 2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
129 0 129 129 0 129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
44.242 0 44.242 44.242 0 44.242
Yasal Yedekler
18.3 41.289 0 41.289 41.289 0 41.289
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
18.3 2.953 0 2.953 2.953 0 2.953
Kar veya Zarar
92.244 0 92.244 56.871 0 56.871
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
56.871 0 56.871 19.436 0 19.436
Dönem Net Kâr veya Zararı
35.373 0 35.373 37.435 0 37.435
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.070.529 2.736 1.073.265 1.052.364 83 1.052.447
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
2.013 5.406 7.419 1.038 255 1.293
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
333.932 41.123 375.055 421.554 1.158 422.712
ALINAN TEMİNATLAR
27.1 12.208.892 409.739 12.618.631 10.813.918 416.714 11.230.632
VERİLEN TEMİNATLAR
27.2 531.261 0 531.261 688.902 0 688.902
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27.3 72.137 70.315 142.452 99.241 109.821 209.062
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
72.137 70.315 142.452 99.241 109.821 209.062
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 27.721 34.196 61.917
Swap Alım Satım İşlemleri
72.137 70.315 142.452 71.520 75.625 147.145
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
27.4 732.125 104.939 837.064 656.419 54.519 710.938
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
13.880.360 631.522 14.511.882 12.681.072 582.467 13.263.539
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821339
BIST