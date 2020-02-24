***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler81.110 0 0 2.295 0 0 0 0 0 335 0 335 94.332 29.182 22.114 0 229.368TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye81.110 0 0 2.295 0 0 0 0 0 335 0 335 94.332 29.182 22.114 0 229.368Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 129 0 129 0 -335 0 -335 0 0 37.435 0 37.229Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.090 -9.746 -22.114 0 -81.950Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.090 -31.860 0 0 -81.950Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.114 -22.114 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler18 81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 0 0 0 0 44.242 19.436 37.435 0 184.647Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 44.242 19.436 37.435 0 184.647Yeni Bakiye81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 44.242 19.436 37.435 0 184.647Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 35.373 35.373Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Kar Dağıtımı37.435 -37.435Dağıtılan Temettü0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar37.435 -37.435Dönem Sonu Bakiyeler18 81.110 2.295 129 129 44.242 56.871 35.373 220.020Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ240.119 284.494FAKTORİNG GELİRLERİ19 240.119 284.494Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler227.713 271.939İskontolu159.734 177.065Diğer67.979 94.874Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar12.406 12.555İskontolu2.982 5.016Diğer9.424 7.539FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)20 -147.388 -169.445Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-139.111 -141.210Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-223 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.605 -21.881Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.449 -6.354BRÜT KAR (ZARAR)92.731 115.049ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -36.979 -28.985Personel Giderleri-26.977 -20.466Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-274 -687Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-9.728 -7.832Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)55.752 86.064DİĞER FAALİYET GELİRLERİ22 37.707 88.286Bankalardan Alınan Faizler4.619 5.436Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.046 114Temettü Gelirleri0 11.586Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı24.700 23.584Kambiyo İşlemleri Karı0 45.535Diğer4.342 2.031KARŞILIK GİDERLERİ23 -19.685 -30.104Özel Karşılıklar-19.685 -30.104Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -28.088 -95.783Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-10.493 -39.560Kambiyo İşlemleri Zararı-10.509 -36.318Diğer-7.086 -19.905NET FAALİYET KARI (ZARARI)45.686 48.463BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.686 48.463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)11 -10.313 -11.028Cari Vergi Karşılığı-8.762 -12.966Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.551 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 1.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)35.373 37.435DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI35.373 37.435Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları35.373 37.435Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı18.491 66.069Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri220.016 269.519Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-174.933 -163.012Alınan Temettüler0 11.586Alınan Ücret ve Komisyonlar12.488 13.974Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7 4.231 1.384Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-35.105 -27.592Ödenen Vergiler11 -8.335 -24.272Diğer189.496Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-94.517 346.140Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış9.958 -9.655Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-1.342 1.640Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)74.689 -157.120Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-784 8.491Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı6.495 255.565YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller8 -187 -418Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller63 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 30.838Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-67.000 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar67.000 0Diğer9 -300 -372Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-424 30.048FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 54.738Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-54.738 -208.385İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -81.950Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-54.738 -235.597Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.098 2.793Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-47.569 52.809Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 (o) 67.203 14.394Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 (o) 19.634 67.203Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)35.373 37.435DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 129Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 161Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -32Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.373 37.564Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 8.315 11.320 19.635 30.570 36.647 67.217GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 5 0 5 5.301 0 5.301GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 53.835 0 53.835 53.835 0 53.835İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)901.803 64.627 966.430 867.409 16.492 883.901Faktoring Alacakları7.1 901.803 64.627 966.430 848.659 16.492 865.151İskontolu Faktoring Alacakları (Net)667.533 49.759 717.292 551.801 11.364 563.165Diğer Faktoring Alacakları234.270 14.868 249.138 296.858 5.128 301.986Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar7.2 76.196 0 76.196 79.492 0 79.492Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7.2 -76.196 0 -76.196 -60.742 0 -60.742ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 6.894 0 6.894 4.307 0 4.307MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 282 0 282 256 0 256YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)10 16.444 0 16.444 16.444 0 16.444CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI11 0 0 0 7.826 0 7.826ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 4.736 0 4.736 6.287 0 6.287DİĞER AKTİFLER12 4.882 122 5.004 7.039 34 7.073ARA TOPLAM997.196 76.069 1.073.265 999.274 53.173 1.052.447SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI997.196 76.069 1.073.265 999.274 53.173 1.052.447YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 840.101 0 840.101 790.300 0 790.300FAKTORİNG BORÇLARI7.1 671 0 671 1.997 16 2.013KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 693 2.267 2.960 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)15 0 0 0 57.395 0 57.395GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5 445 0 445 9.915 0 9.915KARŞILIKLAR3.756 0 3.756 3.374 0 3.374Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı16 3.756 0 3.756 3.374 0 3.374Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU427 0 427 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 4.416 469 4.885 4.736 67 4.803ARA TOPLAM850.509 2.736 853.245 867.717 83 867.800SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR220.020 0 220.020 184.647 0 184.647Ödenmiş Sermaye18.1 81.110 0 81.110 81.110 0 81.110Sermaye Yedekleri18.2 2.295 0 2.295 2.295 0 2.295Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri2.295 0 2.295 2.295 0 2.295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler129 0 129 129 0 129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri44.242 0 44.242 44.242 0 44.242Yasal Yedekler18.3 41.289 0 41.289 41.289 0 41.289Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri18.3 2.953 0 2.953 2.953 0 2.953Kar veya Zarar92.244 0 92.244 56.871 0 56.871Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı56.871 0 56.871 19.436 0 19.436Dönem Net Kâr veya Zararı35.373 0 35.373 37.435 0 37.435Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.070.529 2.736 1.073.265 1.052.364 83 1.052.447Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ2.013 5.406 7.419 1.038 255 1.293RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ333.932 41.123 375.055 421.554 1.158 422.712ALINAN TEMİNATLAR27.1 12.208.892 409.739 12.618.631 10.813.918 416.714 11.230.632VERİLEN TEMİNATLAR27.2 531.261 0 531.261 688.902 0 688.902TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR27.3 72.137 70.315 142.452 99.241 109.821 209.062Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler72.137 70.315 142.452 99.241 109.821 209.062Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 27.721 34.196 61.917Swap Alım Satım İşlemleri72.137 70.315 142.452 71.520 75.625 147.145Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER27.4 732.125 104.939 837.064 656.419 54.519 710.938NAZIM HESAPLAR TOPLAMI13.880.360 631.522 14.511.882 12.681.072 582.467 13.263.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821339BIST