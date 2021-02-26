***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler81.110 2.295 129 129 44.242 19.436 37.435 184.647Yeni Bakiye81.110 2.295 129 129 44.242 19.436 37.435 184.647Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.373 35.373Dönem Sonu Bakiyeler17 81.110 2.295 129 129 44.242 56.871 35.373 220.020Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler81.110 2.295 129 129 44.242 56.871 35.373 220.020Yeni Bakiye81.110 2.295 129 129 44.242 56.871 35.373 220.020Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31.692 31.692Kar Dağıtımı35.373 -35.373Yedeklere Aktarılan Tutarlar35.373 -35.373Dönem Sonu Bakiyeler17 81.110 2.295 129 129 44.242 92.244 31.692 251.712Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ153.696 240.119FAKTORİNG GELİRLERİ18 153.696 240.119Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler144.254 227.713İskontolu106.954 159.734Diğer37.300 67.979Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar9.442 12.406İskontolu1.624 2.982Diğer7.818 9.424FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)19 -91.574 -147.388Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-87.188 -139.111Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-203 -223İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -2.605Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-4.183 -5.449BRÜT KAR (ZARAR)62.122 92.731ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -29.985 -36.979Personel Giderleri-22.210 -26.977Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-619 -274Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-7.156 -9.728Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)32.137 55.752DİĞER FAALİYET GELİRLERİ21 34.835 37.707Bankalardan Alınan Faizler4.052 4.619Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 4.046Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı10.704 24.700Kambiyo İşlemleri Karı14.178 0Diğer5.901 4.342KARŞILIK GİDERLERİ22 -4.350 -19.685Özel Karşılıklar-4.350 -19.685Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -21.767 -28.088Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-523 -10.493Kambiyo İşlemleri Zararı-9.772 -10.509Diğer-11.472 -7.086NET FAALİYET KARI (ZARARI)40.855 45.686BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.855 45.686SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)11 -9.163 -10.313Cari Vergi Karşılığı-7.982 -8.762Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.181 -1.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)31.692 35.373DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI31.692 35.373Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları31.692 35.373Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı35.019 18.491Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri146.791 220.016Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-89.955 -174.933Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar9.442 12.488Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7 5.547 4.231Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-28.458 -35.105Ödenen Vergiler11 -7.150 -8.335Diğer-1.198 129Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.817 -11.996Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-15.303 -94.517Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-546 9.958Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)144 -1.342Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)9.639 74.689Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.751 -784Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı26.202 6.495YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller8 -113 -187Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 63Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -67.000Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 67.000Diğer9 -267 -300Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-380 -424FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -54.738İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 -54.738Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.094 1.098Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)28.916 -47.569Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 (o) 19.634 67.203Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 (o) 48.550 19.634Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31.692 35.373DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.692 35.373Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 8.943 39.610 48.553 8.315 11.320 19.635GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 5.183 0 5.183 5 0 5GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 53.835 0 53.835 53.835 0 53.835İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)934.629 40.217 974.846 901.803 64.627 966.430Faktoring Alacakları7.1 934.629 40.217 974.846 901.803 64.627 966.430İskontolu Faktoring Alacakları (Net)738.382 29.036 767.418 667.533 49.759 717.292Diğer Faktoring Alacakları196.247 11.181 207.428 234.270 14.868 249.138Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar7.2 74.999 0 74.999 76.196 0 76.196Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7.2 -74.999 0 -74.999 -76.196 0 -76.196ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 5.559 0 5.559 6.894 0 6.894MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 325 0 325 282 0 282YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)10 16.444 0 16.444 16.444 0 16.444CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI11 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 3.555 0 3.555 4.736 0 4.736DİĞER AKTİFLER12 5.567 18 5.585 4.882 122 5.004ARA TOPLAM1.034.040 79.845 1.113.885 997.196 76.069 1.073.265SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.034.040 79.845 1.113.885 997.196 76.069 1.073.265YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 819.812 31.547 851.359 840.101 0 840.101FAKTORİNG BORÇLARI7.1 815 0 815 671 0 671KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 474 1.629 2.103 693 2.267 2.960İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5 0 0 0 445 0 445KARŞILIKLAR4.438 0 4.438 3.756 0 3.756Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı15 4.438 0 4.438 3.756 0 3.756Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU832 0 832 427 0 427ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER16 2.516 110 2.626 4.416 469 4.885ARA TOPLAM828.887 33.286 862.173 850.509 2.736 853.245SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR251.712 0 251.712 220.020 0 220.020Ödenmiş Sermaye17.1 81.110 0 81.110 81.110 0 81.110Sermaye Yedekleri17.2 2.295 0 2.295 2.295 0 2.295Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri2.295 0 2.295 2.295 0 2.295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler129 0 129 129 0 129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri44.242 0 44.242 44.242 0 44.242Yasal Yedekler17.3 41.289 0 41.289 41.289 0 41.289Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri17.3 2.953 0 2.953 2.953 0 2.953Kar veya Zarar123.936 0 123.936 92.244 0 92.244Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı92.244 0 92.244 56.871 0 56.871Dönem Net Kâr veya Zararı31.692 0 31.692 35.373 0 35.373Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.080.599 33.286 1.113.885 1.070.529 2.736 1.073.265Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ7.432 1.164 8.596 2.013 5.406 7.419RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ471.577 29.588 501.165 333.932 41.123 375.055ALINAN TEMİNATLAR26.1 13.720.041 587.260 14.307.301 12.208.892 409.739 12.618.631VERİLEN TEMİNATLAR26.2 578.026 0 578.026 531.261 0 531.261TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26.3 64.678 58.011 122.689 72.137 70.315 142.452Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler64.678 58.011 122.689 72.137 70.315 142.452Vadeli Alım Satım İşlemleri23.464 22.520 45.984 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri41.214 35.491 76.705 72.137 70.315 142.452Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER26.4 878.775 120.219 998.994 732.125 104.939 837.064NAZIM HESAPLAR TOPLAMI15.720.529 796.242 16.516.771 13.880.360 631.522 14.511.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913397BIST