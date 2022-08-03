***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
03.08.2022 18:10
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 0 0 0 0 44.242 92.244 31.692 0 251.712
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 0 0 0 0 44.242 92.244 31.692 0 251.712
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.833 0 15.833
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.692 -31.692 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.692 -31.692 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 81.110 0 0 2.295 0 129 0 0 0 0 0 0 44.242 123.936 15.833 0 267.545
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
151.000 0 0 2.295 0 129 34.520 34.649 0 0 0 0 44.242 50.877 68.536 0 317.079
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
151.000 0 0 2.295 0 129 34.520 34.649 0 0 0 0 44.242 50.877 68.536 0 317.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 20 20 0 2.537 0 2.537 0 0 52.765 0 52.765
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -8 -455 -463 0 0 0 0 0 0 0 0 -463
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 59.036 -68.536 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 59.036 -68.536 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 151.000 0 0 2.295 0 121 34.085 34.206 0 2.537 0 2.537 53.742 109.913 52.765 0 369.381
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
247.133 120.982 143.417 62.365
FAKTORİNG GELİRLERİ
247.133 120.982 143.417 62.365
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
19 237.448 114.686 139.461 58.697
İskontolu
199.245 90.449 119.628 46.498
Diğer
38.203 24.237 19.833 12.199
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.685 6.296 3.956 3.668
İskontolu
2.054 707 789 322
Diğer
7.631 5.589 3.167 3.346
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -160.374 -80.710 -95.218 -42.834
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-126.055 -59.911 -75.329 -32.841
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-242 -182 -141 -115
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-25.836 -17.408 -14.501 -8.382
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.241 -3.209 -5.247 -1.496
BRÜT KAR (ZARAR)
86.759 40.272 48.199 19.531
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -28.622 -20.680 -14.169 -11.997
Personel Giderleri
-18.965 -15.779 -8.772 -9.722
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-2.132 -559 -1.934 -386
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.525 -4.342 -3.463 -1.889
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
58.137 19.592 34.030 7.534
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 57.203 23.423 9.555 8.477
Bankalardan Alınan Faizler
3.658 4.770 1.196 3.398
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
1.259 0 1.259 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
46.523 4.736 1.929 1.449
Kambiyo İşlemleri Karı
2.973 12.723 3.769 3.190
Diğer
2.790 1.194 1.402 440
KARŞILIK GİDERLERİ
23 -1.485 -1.790 -1.216 -1.358
Özel Karşılıklar
-1.485 -1.790 -1.216 -1.358
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -48.491 -19.832 -5.185 -11.606
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İ -3.700 -6.945 3.519 858
Kambiyo İşlemleri Zararı
-33.186 -658 -1.075 -642
Diğer
-11.605 -12.229 -7.629 -11.822
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
65.364 21.393 37.184 3.047
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.364 21.393 37.184 3.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -15.156 -5.560 -8.441 -1.878
Cari Vergi Karşılığı
-8.550 -7.314 -8.550 -2.399
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.606 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 1.754 109 521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
50.208 15.833 28.743 1.169
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYET 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
50.208 15.833 28.743 1.169
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
50.208 15.833 28.743 1.169
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
43.273 24.779
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
239.077 111.781
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-139.168 -75.935
Alınan Temettüler
1.259 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.685 6.296
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 2.132 870
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-23.900 -18.629
Ödenen Vergiler
11 -9.028 -4.850
Diğer
-36.784 5.246
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-239.955 -222.638
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-647.232 -62.195
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-47.532 -1.664
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
94 -421
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
460.022 -157.315
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-5.307 -1.043
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-196.682 -197.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -203 -44
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.700 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
9 -79 -23
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.982 -67
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
528.894 433.090
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-426.000 -230.260
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
102.894 202.830
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
8.487 4.409
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-94.283 9.313
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 153.397 48.550
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 59.114 57.863
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.208 15.833 28.743 1.169
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.557 0 978 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 0 -2 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
21 0 -1 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1 0 -1 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.537 0 980 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.537 0 461 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 519 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.765 15.833 29.721 1.169
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 16.426 117.178 133.604 146.123 36.895 183.018
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 247 0 247 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 99.791 0 99.791 89.433 0 89.433
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.992.054 58.982 2.051.036 1.309.794 97.124 1.406.918
Faktoring Alacakları
7.1 1.967.877 58.982 2.026.859 1.296.926 97.124 1.394.050
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.690.972 34.013 1.724.985 1.066.432 42.982 1.109.414
Diğer Faktoring Alacakları
276.905 24.969 301.874 230.494 54.142 284.636
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7.2 51.069 0 51.069 40.407 0 40.407
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7.2 -26.892 0 -26.892 -27.539 0 -27.539
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 7.136 0 7.136 6.498 0 6.498
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 219 0 219 213 0 213
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
10 16.444 0 16.444 16.444 0 16.444
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 122 0 122 10.392 0 10.392
DİĞER AKTİFLER
12 16.321 82 16.403 9.657 78 9.735
ARA TOPLAM
2.148.760 176.242 2.325.002 1.588.554 134.097 1.722.651
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.148.760 176.242 2.325.002 1.588.554 134.097 1.722.651
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
13 1.571.243 16.933 1.588.176 1.114.081 0 1.114.081
FAKTORİNG BORÇLARI
7.1 428 0 428 334 0 334
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 3.251 724 3.975 2.344 1.184 3.528
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 333.431 0 333.431 223.404 0 223.404
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 3.621 0 3.621 37.087 0 37.087
KARŞILIKLAR
9.789 0 9.789 11.500 0 11.500
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 9.789 0 9.789 11.500 0 11.500
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
11 8.550 0 8.550 9.515 0 9.515
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 7.329 322 7.651 5.939 184 6.123
ARA TOPLAM
1.937.642 17.979 1.955.621 1.404.204 1.368 1.405.572
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
369.381 0 369.381 317.079 0 317.079
Ödenmiş Sermaye
18.1 151.000 0 151.000 151.000 0 151.000
Sermaye Yedekleri
18.2 2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
34.206 0 34.206 34.649 0 34.649
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.537 0 2.537 0 0 0
Kar Yedekleri
53.742 0 53.742 44.242 0 44.242
Yasal Yedekler
18.3 42.989 0 42.989 41.289 0 41.289
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
18.3 10.753 0 10.753 2.953 0 2.953
Kar veya Zarar
125.601 0 125.601 84.893 0 84.893
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
75.393 0 75.393 50.877 0 50.877
Dönem Net Kâr veya Zararı
50.208 0 50.208 34.016 0 34.016
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.307.023 17.979 2.325.002 1.721.283 1.368 1.722.651
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6.875 4.075 10.950 4.012 3.716 7.728
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
446.971 131.692 578.663 385.496 71.879 457.375
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
27.1 18.783.228 1.338.274 20.121.502 15.883.439 858.200 16.741.639
VERİLEN TEMİNATLAR
27.2 1.075.266 0 1.075.266 643.911 0 643.911
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27.3 85.528 120.929 206.457 98.396 131.929 230.325
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
85.528 120.929 206.457 98.396 131.929 230.325
Vadeli Alım Satım İşlemleri
25.623 60.665 86.288 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
59.905 60.264 120.169 98.396 131.929 230.325
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
27.4 1.906.714 254.413 2.161.127 1.258.776 185.756 1.444.532
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
22.304.582 1.849.383 24.153.965 18.274.030 1.251.480 19.525.510
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051569
BIST