***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 0 0 0 0 44.242 92.244 31.692 0 251.712TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 0 0 0 0 44.242 92.244 31.692 0 251.712Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.833 0 15.833Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.692 -31.692 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.692 -31.692 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler18 81.110 0 0 2.295 0 129 0 0 0 0 0 0 44.242 123.936 15.833 0 267.545Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler151.000 0 0 2.295 0 129 34.520 34.649 0 0 0 0 44.242 50.877 68.536 0 317.079TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye151.000 0 0 2.295 0 129 34.520 34.649 0 0 0 0 44.242 50.877 68.536 0 317.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 20 20 0 2.537 0 2.537 0 0 52.765 0 52.765Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 -8 -455 -463 0 0 0 0 0 0 0 0 -463Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 59.036 -68.536 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 59.036 -68.536 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler18 151.000 0 0 2.295 0 121 34.085 34.206 0 2.537 0 2.537 53.742 109.913 52.765 0 369.381Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ247.133 120.982 143.417 62.365FAKTORİNG GELİRLERİ247.133 120.982 143.417 62.365Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler19 237.448 114.686 139.461 58.697İskontolu199.245 90.449 119.628 46.498Diğer38.203 24.237 19.833 12.199Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar9.685 6.296 3.956 3.668İskontolu2.054 707 789 322Diğer7.631 5.589 3.167 3.346FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)20 -160.374 -80.710 -95.218 -42.834Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-126.055 -59.911 -75.329 -32.841Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-242 -182 -141 -115İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-25.836 -17.408 -14.501 -8.382Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-8.241 -3.209 -5.247 -1.496BRÜT KAR (ZARAR)86.759 40.272 48.199 19.531ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -28.622 -20.680 -14.169 -11.997Personel Giderleri-18.965 -15.779 -8.772 -9.722Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-2.132 -559 -1.934 -386Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-7.525 -4.342 -3.463 -1.889Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)58.137 19.592 34.030 7.534DİĞER FAALİYET GELİRLERİ22 57.203 23.423 9.555 8.477Bankalardan Alınan Faizler3.658 4.770 1.196 3.398Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri1.259 0 1.259 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı46.523 4.736 1.929 1.449Kambiyo İşlemleri Karı2.973 12.723 3.769 3.190Diğer2.790 1.194 1.402 440KARŞILIK GİDERLERİ23 -1.485 -1.790 -1.216 -1.358Özel Karşılıklar-1.485 -1.790 -1.216 -1.358Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -48.491 -19.832 -5.185 -11.606Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İ -3.700 -6.945 3.519 858Kambiyo İşlemleri Zararı-33.186 -658 -1.075 -642Diğer-11.605 -12.229 -7.629 -11.822NET FAALİYET KARI (ZARARI)65.364 21.393 37.184 3.047BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.364 21.393 37.184 3.047SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)11 -15.156 -5.560 -8.441 -1.878Cari Vergi Karşılığı-8.550 -7.314 -8.550 -2.399Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-6.606 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 1.754 109 521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)50.208 15.833 28.743 1.169DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYET 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI50.208 15.833 28.743 1.169Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları50.208 15.833 28.743 1.169Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı43.273 24.779Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri239.077 111.781Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-139.168 -75.935Alınan Temettüler1.259 0Alınan Ücret ve Komisyonlar9.685 6.296Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7 2.132 870Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-23.900 -18.629Ödenen Vergiler11 -9.028 -4.850Diğer-36.784 5.246Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-239.955 -222.638Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-647.232 -62.195Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-47.532 -1.664Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)94 -421Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)460.022 -157.315Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-5.307 -1.043Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-196.682 -197.859YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller8 -203 -44Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.700 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer9 -79 -23Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-8.982 -67FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit528.894 433.090Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-426.000 -230.260İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit102.894 202.830Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi8.487 4.409Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-94.283 9.313Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 (o) 153.397 48.550Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 (o) 59.114 57.863Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)50.208 15.833 28.743 1.169DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.557 0 978 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 0 -2 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları21 0 -1 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1 0 -1 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.537 0 980 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.537 0 461 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 519 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.765 15.833 29.721 1.169Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 16.426 117.178 133.604 146.123 36.895 183.018GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 247 0 247 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 99.791 0 99.791 89.433 0 89.433İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.992.054 58.982 2.051.036 1.309.794 97.124 1.406.918Faktoring Alacakları7.1 1.967.877 58.982 2.026.859 1.296.926 97.124 1.394.050İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.690.972 34.013 1.724.985 1.066.432 42.982 1.109.414Diğer Faktoring Alacakları276.905 24.969 301.874 230.494 54.142 284.636Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar7.2 51.069 0 51.069 40.407 0 40.407Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7.2 -26.892 0 -26.892 -27.539 0 -27.539ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 7.136 0 7.136 6.498 0 6.498MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 219 0 219 213 0 213YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)10 16.444 0 16.444 16.444 0 16.444CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI11 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 122 0 122 10.392 0 10.392DİĞER AKTİFLER12 16.321 82 16.403 9.657 78 9.735ARA TOPLAM2.148.760 176.242 2.325.002 1.588.554 134.097 1.722.651SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.148.760 176.242 2.325.002 1.588.554 134.097 1.722.651YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 1.571.243 16.933 1.588.176 1.114.081 0 1.114.081FAKTORİNG BORÇLARI7.1 428 0 428 334 0 334TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 3.251 724 3.975 2.344 1.184 3.528İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)15 333.431 0 333.431 223.404 0 223.404GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5 3.621 0 3.621 37.087 0 37.087KARŞILIKLAR9.789 0 9.789 11.500 0 11.500Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı16 9.789 0 9.789 11.500 0 11.500Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU11 8.550 0 8.550 9.515 0 9.515ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 7.329 322 7.651 5.939 184 6.123ARA TOPLAM1.937.642 17.979 1.955.621 1.404.204 1.368 1.405.572SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR369.381 0 369.381 317.079 0 317.079Ödenmiş Sermaye18.1 151.000 0 151.000 151.000 0 151.000Sermaye Yedekleri18.2 2.295 0 2.295 2.295 0 2.295Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri2.295 0 2.295 2.295 0 2.295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler34.206 0 34.206 34.649 0 34.649Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.537 0 2.537 0 0 0Kar Yedekleri53.742 0 53.742 44.242 0 44.242Yasal Yedekler18.3 42.989 0 42.989 41.289 0 41.289Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri18.3 10.753 0 10.753 2.953 0 2.953Kar veya Zarar125.601 0 125.601 84.893 0 84.893Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı75.393 0 75.393 50.877 0 50.877Dönem Net Kâr veya Zararı50.208 0 50.208 34.016 0 34.016Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.307.023 17.979 2.325.002 1.721.283 1.368 1.722.651Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ6.875 4.075 10.950 4.012 3.716 7.728RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ446.971 131.692 578.663 385.496 71.879 457.375TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR27.1 18.783.228 1.338.274 20.121.502 15.883.439 858.200 16.741.639VERİLEN TEMİNATLAR27.2 1.075.266 0 1.075.266 643.911 0 643.911TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR27.3 85.528 120.929 206.457 98.396 131.929 230.325Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler85.528 120.929 206.457 98.396 131.929 230.325Vadeli Alım Satım İşlemleri25.623 60.665 86.288 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri59.905 60.264 120.169 98.396 131.929 230.325Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER27.4 1.906.714 254.413 2.161.127 1.258.776 185.756 1.444.532NAZIM HESAPLAR TOPLAMI22.304.582 1.849.383 24.153.965 18.274.030 1.251.480 19.525.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051569BIST