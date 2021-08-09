***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Faktoring A.Ş. 30 Haziran 2021 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956144BIST