***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
29.09.2020 12:45
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 240.000.000.-TL (ikiyüzkırkyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve 55/1096 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877170
BIST
14:041.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.120
14:047,8120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7765
14:049,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0443
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1817
En Düşük
9,0696
14:04472,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 472,86
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler14:02
|EGCYO
|1,43
|867.607
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|6.232.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|565.191
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.264.944
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.984.535
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|3.416.520
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|9.096.844
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|1.726.598
|% -8,65
|
|SISE
|7,52
|2.494.219.416
|% -3,22
|
|GARAN
|7,05
|743.007.682
|% 0,86
|
|ASELS
|17,87
|615.697.217
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,32
|483.081.773
|% 2,47
|
|TRKCM
|4,92
|443.726.309
|% -3,53
|
|SISE
|7,52
|2.494.219.416
|% -3,22
|
|KRDMD
|3,32
|483.081.773
|% 2,47
|
|ODAS
|2,77
|358.208.787
|% 1,84
|
|CEMAS
|1,73
|207.978.603
|% 4,85
|
|GARAN
|7,05
|743.007.682
|% 0,86
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8027
|7,8113
|% 0,14
|
|Euro
|9,1365
|9,1484
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,9828
|10,0329
|% -0,03
|
|Frank
|8,4050
|8,4557
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0696
|2,0800
|% -0,25
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|5,92
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|25,00
|
|Tam
|3.116
|3.194
|19,02
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|9,20
|
|Çeyrek
|755
|773
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,88
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,00
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,29
|
Seans Raporu
14:02
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-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 91 artarak (% 0.79 ) 1, 267
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, KRDMD, ODAS
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, GARAN, GUSGR
-
14:15XU100
Endeks 1, 131 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 11, 315.00 milyon TL de
-
14:15NATEN
Yüzde 9.37 oranında artışla 36.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 717, 183 adet işlem