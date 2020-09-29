***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 240.000.000.-TL (ikiyüzkırkyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve 55/1096 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877170BIST