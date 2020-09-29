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***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

29.09.2020 12:45
GÜNCEL HABERLER



***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Açıklamalar

Şirketimizin 240.000.000.-TL (ikiyüzkırkyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve 55/1096 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877170


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Gümüş Gr. 5,94 5,95 0,00  
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