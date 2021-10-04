***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar15.09.2021 tarihli başvuru onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve SPK başvuru formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966532BIST