***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayı ve başvuru formu ektedır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019059BIST