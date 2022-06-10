***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
10.06.2022 16:48
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin onaylı ihraç belgesi ektedır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036747
BIST
16:582.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -22,36
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
16:5817,0378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0798
|Açılış
|: 16,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
16:5817,9419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,3146
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8866
16:581.002,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -17,22
|Açılış
|: 1.002,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler16:56
|MAVI
|47,30
|98.939.349
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|7.817.623
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|21.919.292
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.819.949
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|311.968.147
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|100.228.934
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|98.947.187
|% -9,93
|
|DARDL
|3,53
|194.882.323
|% -9,02
|
|MAGEN
|12,60
|104.652.892
|% -6,04
|
|DOCO
|1.543,00
|31.045.942
|% -5,91
|
|THYAO
|47,36
|4.927.784.745
|% -2,03
|
|SISE
|22,30
|1.712.262.331
|% -2,87
|
|AKBNK
|8,52
|1.628.565.921
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,75
|1.452.199.604
|% 2,15
|
|GARAN
|15,35
|1.406.865.868
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,75
|1.452.199.604
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,60
|737.041.968
|% -2,99
|
|DOHOL
|4,08
|845.934.785
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,52
|1.628.565.921
|% 1,79
|
|TSKB
|2,41
|379.933.920
|% 0,84
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9906
|17,0335
|% -0,49
|
|Euro
|17,8579
|17,9338
|% -1,77
|
|Sterlin
|20,9752
|21,0804
|% -1,91
|
|Frank
|17,1436
|17,2469
|% -1,70
|
|Riyal
|4,5210
|4,5436
|% -0,87
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-17,66
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|-15,23
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.753
|-141,00
|
|Tam
|6.630
|6.805
|-124,39
|
|Yarım
|3.205
|3.292
|-60,17
|
|Çeyrek
|1.607
|1.646
|-30,09
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,24
|
|B. Petrol
|122
|122
|-1,18
|
Seans Raporu
16:56
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17:11DARDL
Yüzde -8.76 oranında düşüşle 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 365, 292 adet işlem
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Endeks 2, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 33, 105.00 milyon TL de
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17:08AKSGY
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 364, 050 adet işlem
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17:07KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 416, 457 adet işlem