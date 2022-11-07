***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
07.11.2022 16:38
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin onaylı ihraç belgesi ektedır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077480
BIST
16:594.327
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 110,08
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:5918,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:5918,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1153
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:591.002,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.002,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:57
|BFREN
|2.332,90
|92.596.593
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|23.236.657
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|5.001.788.628
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.550.038
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|76.654.712
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|17.097.926
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|PRKME
|14,35
|139.155.537
|% -8,19
|
|EGEPO
|14,37
|31.194.780
|% -8,18
|
|BTCIM
|38,80
|42.715.261
|% -7,75
|
|THYAO
|104,90
|7.807.129.886
|% 0,67
|
|KRDMD
|13,76
|6.375.496.853
|% 5,85
|
|EREGL
|36,62
|5.001.788.628
|% 9,97
|
|TUPRS
|440,10
|4.228.941.499
|% 2,78
|
|PETKM
|14,42
|4.073.287.329
|% 3,00
|
|EKGYO
|4,77
|3.957.698.712
|% 3,70
|
|KRDMD
|13,76
|6.375.496.853
|% 5,85
|
|ISCTR
|9,27
|2.665.305.153
|% 3,58
|
|PETKM
|14,42
|4.073.287.329
|% 3,00
|
|HALKB
|8,82
|2.441.118.345
|% 3,28
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5860
|18,5974
|% 0,17
|
|Euro
|18,5870
|18,6098
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,2571
|21,3637
|% 0,92
|
|Frank
|18,7240
|18,8368
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% 0,12
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,53
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-5,00
|
|Tam
|6.717
|6.766
|132,00
|
|Yarım
|3.273
|3.308
|64,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|97,95
|97,95
|-0,62
|
Seans Raporu
16:57
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17:12AKGRT
Yüzde 5.99 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 201, 483 adet işlem
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Yüzde 10.00 oranında artışla 968.10 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 479 adet işlem
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17:07CRFSA
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17:05
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17:05
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