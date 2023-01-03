***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
03.01.2023 18:32
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin onaylı ihraç belgesi ektedır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092539
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1646
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.103,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.103,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7248
|18,7337
|% 0,11
|
|Euro
|19,7741
|19,7964
|% -0,82
|
|Sterlin
|22,3383
|22,4503
|% -0,63
|
|Frank
|19,9017
|20,0216
|% -1,29
|
|Riyal
|4,9667
|4,9916
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|8,24
|
|Altın Gr.
|1.102
|1.102
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.470
|7.545
|36,00
|
|Yarım
|3.618
|3.688
|17,00
|
|Çeyrek
|1.814
|1.844
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|-2,84
|