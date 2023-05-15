***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.05.2023 11:32
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151257
BIST
14:074.672
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -123,19
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
14:0719,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1045
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
14:0721,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1992
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
14:071.272,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.272,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:05
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.195.822
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.164.167
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.373.850.027
|% -9,98
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|137.726.003
|% -9,97
|
|CCOLA
|256,40
|199.416.287
|% -9,97
|
|THYAO
|135,10
|4.542.082.104
|% 1,89
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|ASELS
|43,62
|1.643.982.807
|% 5,72
|
|SAHOL
|38,96
|1.615.603.721
|% -7,94
|
|EKGYO
|6,30
|1.374.772.666
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,25
|1.430.688.293
|% 5,86
|
|KOZAL
|18,15
|1.472.721.519
|% 7,52
|
|DOHOL
|8,00
|651.531.429
|% -9,60
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6400
|19,6928
|% 0,66
|
|Euro
|21,3861
|21,4528
|% 1,00
|
|Sterlin
|24,5128
|24,6357
|% 0,98
|
|Frank
|21,8446
|21,9761
|% 0,64
|
|Riyal
|5,2261
|5,2523
|% 0,48
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,36
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,19
|
|Cumhuriyet
|9.313
|9.454
|-649,00
|
|Tam
|9.240
|9.516
|-513,62
|
|Yarım
|4.568
|4.664
|-200,00
|
|Çeyrek
|2.277
|2.332
|-93,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,15
|15,17
|0,08
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,19
|