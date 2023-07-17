***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
17.07.2023 14:57
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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17.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172657
BIST
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15:216.593
En Düşük
|Değişim
|: 2,41%
|| 154,97
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
15:2126,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2091
|Açılış
|: 26,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3344
En Düşük
25,9266
15:2129,5521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1775
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
15:211.656,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,41
|Açılış
|: 1.656,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler15:21
|INGRM
|634,70
|12.459.927
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|4.953.614
|% 10,00
|
|CASA
|138,60
|2.022.460
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|454.241.322
|% 9,99
|
|MARKA
|11,45
|10.604.189
|% 9,99
|
|OTTO
|200,40
|2.011.392
|% -9,97
|
|AVHOL
|124,00
|30.341.742
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,02
|24.509.403
|% -7,67
|
|SNKRN
|25,00
|745.824
|% -3,77
|
|MTRYO
|6,31
|9.227.861
|% -3,37
|
|ASTOR
|82,90
|2.235.920.850
|% 1,72
|
|EUPWR
|150,20
|2.191.797.950
|% 2,25
|
|CANTE
|22,46
|1.324.280.045
|% 1,17
|
|A1CAP
|39,80
|1.110.296.796
|% 6,65
|
|EKSUN
|70,55
|1.079.843.344
|% 0,64
|
|ADESE
|1,69
|143.170.607
|% 3,05
|
|FORMT
|2,73
|176.777.643
|% 1,11
|
|ODAS
|8,09
|477.657.809
|% 2,93
|
|CANTE
|22,46
|1.324.280.045
|% 1,17
|
|AKFYE
|13,40
|585.401.383
|% 3,16
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2822
|26,3344
|% 0,80
|
|Euro
|29,5338
|29,5521
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,2903
|34,4623
|% 0,57
|
|Frank
|30,4745
|30,6581
|% 0,93
|
|Riyal
|6,9918
|7,0269
|% 0,70
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|13,40
|
|Cumhuriyet
|11.043
|11.210
|75,00
|
|Tam
|10.682
|10.883
|100,00
|
|Yarım
|5.341
|5.467
|50,00
|
|Çeyrek
|2.679
|2.733
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,04
|0,07
|
|B. Petrol
|78,95
|78,95
|-0,92
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36MRGYO
Yüzde 7.88 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 637 adet işlem
-
15:35UMPAS
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 135 adet işlem
-
15:34SOKE
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 596, 213 adet işlem
-
15:33XU100
Endeks 6, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 87, 370.00 milyon TL de
-
15:33LIDFA
Yüzde 7.03 oranında artışla 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 316, 890 adet işlem