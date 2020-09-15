***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 240.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.09.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.09.2021Ek AçıklamalarBir yıllık süre içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 240.000.000.- TL (İkiyüzkırkmilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tamamı nitelikli yatırımcılara olacak şekilde finansman bonosu ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 02.09.2020 tarih ve 55/1096 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi ve başvuru formu ektedir. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraçcı Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875148BIST