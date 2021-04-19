***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Ihraç tavanı güncellemeYetkili Organ Karar Tarihi 18.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 233.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden 233.000.000.–TL tutara kadar, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarih ve 21/608 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 FibaFaktoring-İhraçBelgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929299BIST