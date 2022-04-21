***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.04.2022 12:33
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 213.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 213.000.000.–TL (İkiyüzonüçmilyon Türk Lirası) tutara kadar, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenmesine ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022636
BIST
13:592.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -12,79
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.543
13:5914,7420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0394
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
13:5915,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0167
|Açılış
|: 15,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
13:59917,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,80
|Açılış
|: 917,75
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,97
BIST En Aktif Hisseler13:59
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.440.730
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.323.503
|% 9,64
|
|TIRE
|13,82
|82.883.093
|% 9,34
|
|IHAAS
|20,88
|8.090.031
|% 8,47
|
|OLMK
|8,24
|29.936.963
|% -8,85
|
|TDGYO
|7,90
|21.663.919
|% -6,95
|
|MANAS
|24,78
|26.156.741
|% -6,63
|
|OYYAT
|62,75
|23.161.119
|% -4,13
|
|MSGYO
|4,19
|12.593.298
|% -4,12
|
|THYAO
|39,90
|2.050.157.650
|% -0,70
|
|ASELS
|28,44
|1.868.298.839
|% -0,28
|
|SISE
|18,44
|1.686.496.490
|% 0,88
|
|GARAN
|14,50
|1.398.347.404
|% 0,07
|
|PETKM
|10,70
|1.058.059.202
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,01
|1.039.086.749
|% -2,90
|
|ODAS
|2,62
|570.565.420
|% 3,56
|
|TSKB
|2,08
|340.753.396
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,31
|708.678.869
|% -0,75
|
|VAKBN
|4,76
|490.228.943
|% 0,21
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7378
|14,7420
|% 0,27
|
|Euro
|15,9549
|15,9662
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,9631
|19,0582
|% -0,71
|
|Frank
|15,3719
|15,4645
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9175
|3,9372
|% 0,23
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-16,88
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|4,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|6,74
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,27
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,21
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,47
|