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***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.06.2022 16:48
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 213.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.06.2023

Ek Açıklamalar
16.05.2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ektedır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036746


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Tam 6.615 6.789 -139,93  
Yarım 3.197 3.284 -67,69  
Çeyrek 1.604 1.642 -33,85  
Gümüş.Ons 21,42 21,45 -0,26  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 -0,25  
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