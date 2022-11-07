***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.11.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.11.2023Ek Açıklamalar05.10.2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ektedır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi_202211.pdfEK: 2 Başvuru Formu_20221024.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077479BIST