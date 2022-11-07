***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.11.2022 16:38
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.11.2023
Ek Açıklamalar
05.10.2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ektedır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi_202211.pdf
EK: 2 Başvuru Formu_20221024.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077479
BIST
16:594.327
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 110,08
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:5918,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:5918,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1153
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:591.002,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.002,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BFREN
|2.332,90
|92.596.593
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|23.236.657
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|5.001.788.628
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.550.038
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|76.654.712
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|17.097.926
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|PRKME
|14,35
|139.155.537
|% -8,19
|
|EGEPO
|14,37
|31.194.780
|% -8,18
|
|BTCIM
|38,80
|42.715.261
|% -7,75
|
|THYAO
|104,90
|7.807.129.886
|% 0,67
|
|KRDMD
|13,76
|6.375.496.853
|% 5,85
|
|EREGL
|36,62
|5.001.788.628
|% 9,97
|
|TUPRS
|440,10
|4.228.941.499
|% 2,78
|
|PETKM
|14,42
|4.073.287.329
|% 3,00
|
|EKGYO
|4,77
|3.957.698.712
|% 3,70
|
|KRDMD
|13,76
|6.375.496.853
|% 5,85
|
|ISCTR
|9,27
|2.665.305.153
|% 3,58
|
|PETKM
|14,42
|4.073.287.329
|% 3,00
|
|HALKB
|8,82
|2.441.118.345
|% 3,28
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5839
|18,5945
|% 0,15
|
|Euro
|18,5917
|18,6066
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,2571
|21,3637
|% 0,92
|
|Frank
|18,7240
|18,8368
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% 0,12
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,53
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-5,00
|
|Tam
|6.717
|6.766
|132,00
|
|Yarım
|3.273
|3.308
|64,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|97,95
|97,95
|-0,62
|