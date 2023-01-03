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***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.01.2023 18:32
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 288.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023

Ek Açıklamalar
01.12..2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ektedır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Basvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092538


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Çeyrek 1.820 1.849 14,00  
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Gümüş Gr. 14,47 14,49 0,05  
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