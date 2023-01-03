***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.01.2023 18:32
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 288.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023
Ek Açıklamalar
01.12..2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ektedır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092538
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
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|Önceki Kapanış
|: 5.661
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5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
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18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1777
|Açılış
|: 19,9400
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|Önceki Kapanış
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20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.105,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.105,28
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|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
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1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7282
|18,7356
|% 0,12
|
|Euro
|19,7745
|19,7870
|% -0,87
|
|Sterlin
|22,3616
|22,4738
|% -0,52
|
|Frank
|19,9068
|20,0267
|% -1,27
|
|Riyal
|4,9667
|4,9916
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|12,56
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|7,57
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.492
|7.567
|58,00
|
|Yarım
|3.628
|3.699
|28,00
|
|Çeyrek
|1.820
|1.849
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|-3,10
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