***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 288.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023Ek Açıklamalar01.12..2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ektedır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092538BIST