***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.05.2023 11:32
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavan tutarının güncellenmesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.05.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.05.2024
Ek Açıklamalar
02.03.2023 tarihli başvuru onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ektedır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraccı Basvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151258
BIST
14:064.671
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -124,24
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
14:0619,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1113
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
14:0621,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2140
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
14:061.272,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.272,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:04
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.195.822
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.164.167
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.373.850.027
|% -9,98
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|137.726.003
|% -9,97
|
|CCOLA
|256,40
|199.416.287
|% -9,97
|
|THYAO
|135,10
|4.542.082.104
|% 1,89
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|ASELS
|43,62
|1.643.982.807
|% 5,72
|
|SAHOL
|38,96
|1.615.603.721
|% -7,94
|
|EKGYO
|6,30
|1.374.772.666
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,25
|1.430.688.293
|% 5,86
|
|KOZAL
|18,15
|1.472.721.519
|% 7,52
|
|DOHOL
|8,00
|651.531.429
|% -9,60
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6481
|19,6744
|% 0,56
|
|Euro
|21,3815
|21,4480
|% 0,98
|
|Sterlin
|24,5124
|24,6353
|% 0,98
|
|Frank
|21,8459
|21,9775
|% 0,64
|
|Riyal
|5,2264
|5,2527
|% 0,48
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|2,83
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.274
|8,57
|
|Cumhuriyet
|9.358
|9.499
|-604,00
|
|Tam
|9.247
|9.523
|-506,49
|
|Yarım
|4.571
|4.667
|-197,00
|
|Çeyrek
|2.279
|2.334
|-91,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,19
|0,10
|
|B. Petrol
|74,35
|74,35
|0,18
|