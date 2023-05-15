***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavan tutarının güncellenmesiYetkili Organ Karar Tarihi 28.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.05.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.05.2024Ek Açıklamalar02.03.2023 tarihli başvuru onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ektedır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraccı Basvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151258BIST