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***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.07.2023 14:57
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 359.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.07.2024

Ek Açıklamalar
22.05.2023 tarihli başvuru onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ektedır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Basvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172656


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Cumhuriyet 11.043 11.210 75,00  
Tam 10.682 10.883 100,00  
Yarım 5.341 5.467 50,00  
Çeyrek 2.679 2.733 25,00  
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