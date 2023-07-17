***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 359.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.07.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.07.2024Ek Açıklamalar22.05.2023 tarihli başvuru onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ektedır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Basvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdf onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172656BIST