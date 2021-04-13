***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFBFK42110 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 240.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.04.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,69Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFBFK42110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.260.000İhraç Fiyatı 0,9542Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.04.2021Kayıt Tarihi 12.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 230.260.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin,02.09.2020 tarihli 240.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında ,Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli vade başlangıç tarihi 12 Ocak 2021 , itfa tarihi 13 Nisan 2021 olan 230.260.000-TL nominal değerli finansman bonosu itfası gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927351BIST