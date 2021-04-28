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***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.04.2021 17:10



***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 233.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,09
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFBFK82116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 216.000.000
İhraç Fiyatı 0,93903
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
15.04.2021 tarihli 233.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin,Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli 216.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 28 Nisan 2021 , itfa tarihi 26 Ağustos 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931841


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INTEM 42,14 3.812.588 % 9,97  
AYCES 65,05 3.732.651 % 9,97  
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Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 -0,27  
Gümüş Gr. 6,85 6,86 -0,08  
B. Petrol 66,63 66,63 0,76  
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