***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 233.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.08.2021Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,09Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFBFK82116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 28.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 216.000.000İhraç Fiyatı 0,93903Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar15.04.2021 tarihli 233.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin,Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli 216.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 28 Nisan 2021 , itfa tarihi 26 Ağustos 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931841BIST