***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2022 14:01
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFBFK32210 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 426.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFBFK32210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000
İhraç Fiyatı 0,95819
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.03.2022
Kayıt Tarihi 02.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 230.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
30.09.2021 tarihli 426.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin,Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeks