***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFBFK32210 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 426.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.03.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFBFK32210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000İhraç Fiyatı 0,95819Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.03.2022Kayıt Tarihi 02.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 230.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar30.09.2021 tarihli 426.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin,Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeks