Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.03.2022 14:01
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFBFK32210 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 426.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFBFK32210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000
İhraç Fiyatı 0,95819
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.03.2022
Kayıt Tarihi 02.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 230.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
30.09.2021 tarihli 426.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin,Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeks
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:232.017
Değişim :  1,58% |  31,30
Açılış :  2.009  
Önceki Kapanış :  1.986  
En Yüksek
2.025 En Düşük
2.009
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 374,00 15.120.363 % 10,00  
ISKUR 1.206.975,00 1.206.975 % 10,00  
OZGYO 2,00 35.840.999 % 9,89  
EUHOL 3,50 2.115.027 % 9,37  
PRKAB 47,24 29.185.897 % 8,60  
daha fazla
14:23 Alış Satış %  
Dolar 14,1348 14,1370 % 0,33  
Euro 15,6673 15,7050 % -0,03  
Sterlin 18,8441 18,9386 % 0,12  
Frank 15,3000 15,3922 % 0,35  
Riyal 3,7560 3,7749 % 0,32  
daha fazla
14:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.935 9,39  
Altın Gr. 879 879 6,55  
Cumhuriyet 5.830 5.918 14,00  
Tam 5.803 5.948 21,45  
Yarım 2.805 2.877 10,37  
Çeyrek 1.407 1.439 5,19  
Gümüş.Ons 25,36 25,40 0,10  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 0,09  
B. Petrol 115 115 2,19  
Seans Raporu 14:23
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru