***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.04.2022 17:06
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 240.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFBFK72216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.04.2022
Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 240.000.000
İhraç Fiyatı 0,95477
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.07.2022
Kayıt Tarihi 08.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 240.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA- (tr) 30.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
07.04.2022 tarihli 240.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 240.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 13 Nisan 2022, itfa tarihi 13 Temmuz 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020103
BIST