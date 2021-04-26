***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2021 10:46
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Begüm Başlı Öge Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi (212) 385 14 51 begum.basli@fibafactoring.com.tr
Asiye Çerkezoğlu Finansal Raporlama ve Planlama Müdürü (212) 385 15 02 asiye.cerkezoglu@fibafactoring.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930817
BIST
11:031.362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,11
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.363
En Düşük
1.344
11:038,3352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0336
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,3241
11:0310,0928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0468
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0817
11:03477,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,60
|Açılış
|: 477,67
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
477,08
BIST En Aktif Hisseler11:01
|MAALT
|193,60
|6.007.555
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|CLEBI
|235,90
|19.370.626
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,60
|29.665.390
|% -7,93
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|BJKAS
|8,24
|36.973.586
|% -5,83
|
|FENER
|32,16
|22.504.410
|% -4,51
|
|GARAN
|7,07
|348.173.209
|% 0,00
|
|EREGL
|18,44
|301.760.623
|% 2,50
|
|GWIND
|6,09
|283.331.061
|% 9,53
|
|PETKM
|6,41
|264.341.474
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,01
|211.967.213
|% 0,57
|
|GARAN
|7,07
|348.173.209
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|102.166.645
|% 0,48
|
|GWIND
|6,09
|283.331.061
|% 9,53
|
|EKGYO
|1,81
|84.361.967
|% 0,56
|
|PETKM
|6,41
|264.341.474
|% 1,91
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3318
|8,3346
|% -0,41
|
|Euro
|10,0851
|10,0948
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,6073
|11,6655
|% 0,22
|
|Frank
|9,1092
|9,1641
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2226
|2,2338
|% -0,10
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,01
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|-0,63
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:15HATEK
Yüzde 4.44 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 487 adet işlem
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, GARAN, BIMAS
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, PGSUS, EREGL
-
11:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 23 artarak (% 0.87 ) 1, 179
-
11:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, INTEM, UZERB, TUCLK, MERIT, KSTUR, MMCAS, ATLAS, ORMA, SUMAS