***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri (mülkiyet devri yoluyla yapılanlar) 139700000 2006 TRY 0,00 Finansal YatırımCredit Europe Group N.V. Finansal Hizmetler 550000000 7113587 EUR 1,29 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073533BIST