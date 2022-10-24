***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.10.2022 11:54
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri (mülkiyet devri yoluyla yapılanlar) 139700000 2006 TRY 0,00 Finansal Yatırım
Credit Europe Group N.V. Finansal Hizmetler 550000000 7113587 EUR 1,29 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073533
BIST
14:234.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 28,31
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:2318,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:2318,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:23982,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,16
|Açılış
|: 982,17
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:23
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.732.939
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.038.061
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.011.041
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.187.639
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|65.010.534
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.564.050.209
|% 1,91
|
|SISE
|33,18
|2.033.647.595
|% 2,22
|
|SASA
|105,30
|1.933.798.385
|% 5,30
|
|AKBNK
|15,85
|1.770.617.183
|% 2,52
|
|ASELS
|32,38
|1.749.939.398
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|668.854.854
|% 9,09
|
|TSKB
|3,14
|960.484.263
|% 8,28
|
|EKGYO
|4,68
|1.285.709.384
|% 1,08
|
|YKBNK
|9,68
|1.702.238.546
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,03
|1.592.760.230
|% 3,83
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6044
|18,6118
|% 0,16
|
|Euro
|18,3548
|18,3617
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9860
|21,0913
|% 0,34
|
|Frank
|18,4829
|18,5942
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,03
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-5,87
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.603
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.632
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,05
|90,05
|-1,16
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38BRKSN
Yüzde 7.40 oranında artışla 13.64 lira fiyatla işlem gören hissede 487, 326 adet işlem
-
14:37POLHO
Yüzde 4.11 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 512, 219 adet işlem
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 03 artarak (% 1.15 ) 4, 400
-
14:36
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VKING, TSPOR
-
14:36XU100
Endeks 4, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 45, 466.00 milyon TL de