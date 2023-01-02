***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2023 10:49
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 228.000.000
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hüsnü M.Özyeğin 205157592 TRY 89,9814
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yok Nama 228000000 TRY 228000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fiba Holding A.Ş. 129862026 TRY 56,96
Fina Holding A.Ş. 75337974 TRY 33,04
Diğer 22800000 TRY 10,00
TOPLAM 228000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091925
BIST
10:365.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 82,50
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:3618,7227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:3620,0079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0197
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:361.098,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.098,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:36
|KONYA
|3.773,00
|50.379.999
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|12.981.969
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.848.374
|% 9,96
|
|MEPET
|6,77
|14.868.226
|% 9,90
|
|PRDGS
|9,43
|52.098.425
|% -5,70
|
|ULUFA
|9,80
|37.017.082
|% -5,50
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|AYCES
|117,10
|1.903.080
|% -4,02
|
|ATEKS
|106,60
|1.789.323
|% -3,88
|
|ASELS
|64,60
|1.588.501.970
|% 3,94
|
|THYAO
|142,70
|1.118.273.938
|% 1,28
|
|TCELL
|39,30
|884.753.721
|% 3,75
|
|SISE
|44,04
|752.531.381
|% 2,61
|
|EKGYO
|8,87
|749.281.441
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,87
|749.281.441
|% 1,60
|
|KRDMD
|18,30
|594.913.845
|% 1,72
|
|PETKM
|20,10
|636.865.057
|% 0,70
|
|ISCTR
|12,91
|391.075.983
|% 1,10
|
|TTKOM
|25,80
|735.121.575
|% 5,05
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7198
|18,7227
|% 0,11
|
|Euro
|19,9871
|20,0079
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,5378
|22,6508
|% -0,01
|
|Frank
|20,1730
|20,2945
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9661
|4,9910
|% 0,11
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.588
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|