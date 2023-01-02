***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 228.000.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Hüsnü M.Özyeğin 205157592 TRY 89,9814Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiYok Nama 228000000 TRY 228000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fiba Holding A.Ş. 129862026 TRY 56,96Fina Holding A.Ş. 75337974 TRY 33,04Diğer 22800000 TRY 10,00TOPLAM 228000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091925BIST