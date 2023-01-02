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***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.01.2023 10:49
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 228.000.000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hüsnü M.Özyeğin 205157592 TRY 89,9814

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yok Nama 228000000 TRY 228000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fiba Holding A.Ş. 129862026 TRY 56,96
Fina Holding A.Ş. 75337974 TRY 33,04
Diğer 22800000 TRY 10,00
TOPLAM 228000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091925


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 3.773,00 50.379.999 % 10,00  
BFREN 4.323,00 12.981.969 % 10,00  
YBTAS 71.485,00 428.910 % 10,00  
TERA 21,42 4.848.374 % 9,96  
MEPET 6,77 14.868.226 % 9,90  
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10:36 Alış Satış %  
Dolar 18,7198 18,7227 % 0,11  
Euro 19,9871 20,0079 % -0,10  
Sterlin 22,5378 22,6508 % -0,01  
Frank 20,1730 20,2945 % 0,14  
Riyal 4,9661 4,9910 % 0,11  
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10:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 0,33  
Altın Gr. 1.098 1.098 1,66  
Cumhuriyet 7.370 7.481 8,00  
Tam 7.410 7.484 51,00  
Yarım 3.588 3.655 22,00  
Çeyrek 1.800 1.827 11,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,04  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 10:36
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